De Britse streamingservice UKTV, onderdeel van de BBC, zet binnen enkele dagen de verwijderde aflevering van Fawlty Towers weer online. In een verklaring op Twitter schrijft het bedrijf dat er een kijkerswaarschuwing aan de serie wordt toegevoegd.

UKTV liet vrijdag weten de aflevering The Germans offline te halen, wegens racistische opmerkingen die worden gemaakt. Een woordvoerder schrijft dat de content van shows regelmatig wordt heroverwogen. "Sommige shows krijgen waarschuwingen, andere worden bewerkt. We willen de tijd nemen om onze opties te overwegen voor deze aflevering."

Nu wordt duidelijk dat de aflevering binnenkort weer op de streamingdienst te bekijken is, met een waarschuwing voor de kijkers vooraf. "We willen extra begeleiding en waarschuwingen bieden bij programma's die mogelijk beledigende taal en inhoud bevatten. Zodra dit bij Fawlty Towers is toegevoegd, wordt de aflevering, waarschijnlijk binnen enkele dagen, weer beschikbaar gemaakt", luidt de verklaring.

De afgelopen dagen worden er meer oude televisieshows scherper onder de loep genomen, naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging. Zo verwijderde Netflix het komische programma Little Britain, vanwege zwartgeschminkte personages in een aantal afleveringen.