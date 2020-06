We Want More, de nieuwe zangshow van SBS, is op vrijdagavond van start gegaan met net iets meer dan een miljoen kijkers. Volgens Stichting Kijkonderzoek was de show het op drie na best bekeken programma van de avond met 1,05 miljoen kijkers.

In We Want More, gepresenteerd door Wendy van Dijk en Johnny de Mol, wordt er gezocht naar het beste zangoptreden. De winnaar gaat er met 100.000 euro vandoor. De jury van het programma bestaat uit Davina Michelle, André Hazes, Ali B, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort.

De show zou al eerder dit jaar in première gaan, maar werd uitgesteld wegens de coronacrisis. De eerste afleveringen van het programma werden al opgenomen voor de coronamaatregelen een rol speelden.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was vrijdag het best bekeken programma met iets meer dan twee miljoen kijkers. Bed & Breakfast en het NOS Journaal van 18.00 uur eindigden op plaats twee en drie met beide ruim 1,1 miljoen kijkers.