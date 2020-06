Chateau Meiland krijgt een vierde seizoen, bevestigt een woordvoerder van SBS6 aan NU.nl na berichtgeving van RTL Boulevard. Het is nog niet bekend wanneer het vierde seizoen van het realittyprogramma van start gaat.

De laatste aflevering van het derde seizoen is maandag. In april vestigde het programma een eigen record met 1,49 miljoen kijkers voor de uitzending waarin brand uitbrak in het Franse kasteel dat de familie bestiert als bed and breakfast.

In februari kocht de familie Meiland net buiten Hengelo een boerderij met grond. Hun kasteel in Frankrijk staat sinds begin februari te koop.

Maxime Meiland liet in mei weten geen belangstelling te hebben voor een eigen realitysoap. "Ik denk juist dat de kracht van Chateau Meiland zit in de chemie tussen ons als gezin", aldus de 24-jarige Meiland.