Dwight van van de Vijver laat in het nieuwe EO-programma Ook Hier mensen aan het woord die in Nederland racisme hebben ervaren, maar wil hen niet als slachtoffer wegzetten. In gesprek met NU.nl vertelt hij vooral de kracht waarmee ze ermee omgaan te willen laten zien.

"We spreken ervaringsdeskundigen die strijdbaar zijn en ook hun kracht hebben gehaald uit hun ervaringen. Door hen te laten vertellen over hoe ze met discriminatie zijn omgegaan, hopen we ook mensen te inspireren die het minder makkelijk vinden om erover te praten."

De presentator steekt er zelf ook het nodige van op. "Het horen van de verhalen is heel inspirerend en leerzaam. Het voelt als een dikke winst dat ik dit programma mag maken. Vaak wil ik nog zoveel meer vragen dan wat er in het programma besproken wordt om er zelf van te leren."

Van van de Vijver legt uit dat hij met de EO al aan een programma over racisme werkte, waarin de oorsprong en vooroordelen worden onderzocht. Na de moord op de zwarte hardloper Ahmaud Arbery opperde hij om bij een volgend soortgelijk incident naar de Verenigde Staten af te reizen om reportages te maken bij de zwarte gemeenschap, maar ook bij de politie.

"Toen volgde de dood van George Floyd en zag je dat de beweging in Nederland ook flink versterkt werd. Tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen dat racisme in Nederland niet bestaat. Bij de EO hadden we toen een gesprek over het zichtbaar maken van racisme in ons land en mensen die normaal niet het podium hebben om hun ervaringen hiermee te delen een stem te geven", vertelt Van van de Vijver.

'De tekortkoming van een ander mag mij niet beïnvloeden'

Van van de Vijver geeft toe dat het programma ook zwaar is om te maken. "Het is een gekkenhuis! Op zaterdag werd duidelijk dat het programma doorging en op zondagochtend om 9.00 uur begon ik aan mijn eerste interview. De redactie werkt keihard om onderzoek te doen en wij gaan het hele land door. Het is heel hard werken en er komen ook veel emotionele prikkels bij kijken. De verhalen doen heel veel met mij."

De EO kondigde eerder deze week aan ook volgende week vijf afleveringen van Ook Hier uit te zenden. Goed nieuws wegens het hogere doel, maar tegelijkertijd wordt het nog een week flink doorzetten, stelt de presentator.

Van van de Vijver kreeg persoonlijk overwegend positieve feedback op de show en laat mensen die negativiteit uiten met 'lelijke taal' links liggen. "De tekortkoming van een ander mag mijn gemoedstoestand niet beïnvloeden. Het leven van mijn kinderen gaat ook gewoon door. Ik wil er voor hen zijn als vader en laat me niet van mijn stuk brengen. Ik weet wie ik ben en dat ik dit doe met mijn hart en dat het belangrijk is."

“Discussies zijn er pas als mensen naar elkaar luisteren en zeker als het over Zwarte Piet gaat, luisteren mensen uit boosheid niet naar elkaars argumenten.”

Hoewel Van van de Vijver blij is dat er veel aandacht is voor racismekwesties, vindt hij wel dat er vaak geen sprake meer is van discussies. "Discussies zijn er pas als mensen naar elkaar luisteren en zeker als het over Zwarte Piet gaat, luisteren mensen uit boosheid niet naar elkaars argumenten. We leren kinderen op de basisschool al om af te koelen en het goed te maken, maar wij als volwassenen staan daar vaak niet voor open."

Hij hoopt dat Ook Hier juist wel een goed gesprek op gang kan brengen. Ook wil hij hier aan bijdragen met het programma over de oorsprong van racisme wat nog in de pijplijn zit. Tegelijkertijd hoopt hij niet gezien te worden als 'die presentator die het alleen maar over racisme heeft'. "Ik ben geïnteresseerd in onrecht, maar dat is meer dan alleen racisme. Ik wil brede en waardevolle televisie voor iedereen in de samenleving maken."

Ook Hier is op werkdagen om 21.15 uur te zien bij de EO op NPO2.