Videoland brengt op 26 juni een documentairereeks over het leven van Fred van Leer uit. De serie heet Fred: Het Andere Gezicht en bestaat uit drie delen.

Voor de documentaire werd Van Leer een jaar lang gevolgd door Jonathan de Jong. De stylist en presentator kondigde eerder in Koffietijd al aan dat er een documentaire aan zat te komen, maar vertelde toen nog niet hoe deze zou worden uitgebracht.

Van Leer vertelt op Instagram dat er vele hoogte- en dieptepunten zijn geweest in het jaar dat hij met een camera werd gevolgd. "Jullie gaan een andere kant van mij zien en dat is voor mij heel spannend. Het is een intiem en eerlijk portret geworden", vindt de stylist.

De drie afleveringen van Fred: Het Andere Gezicht verschijnen op 26 juni op Videoland.