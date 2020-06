De Britse streamingservice UKTV, onderdeel van de BBC, heeft een aflevering van Fawlty Towers offline gehaald vanwege mogelijk racistische uitingen. Dat laat de organisatie vrijdag via Twitter weten.

UKTV laat weten dat het om de aflevering The Germans gaat, waarin onder meer een majoor te zien is die zich racistisch uitlaat over een cricketteam. The Guardian meldt dat de bewuste scène al eerder door meerdere zenders is weggeknipt.

"Er zitten racistische opmerkingen in de aflevering", schrijft UKTV. "We heroverwegen regelmatig oudere content, zodat het blijft voldoen aan de verwachtingen van het publiek. We zijn ons vooral bewust van het achterhaalde taalgebruik. Sommige shows krijgen waarschuwingen, andere worden bewerkt. We willen de tijd nemen om onze opties te overwegen voor deze aflevering."

De afgelopen dagen worden er meer oude televisieshows scherper onder de loep genomen, naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging. Zo verwijderde Netflix het komische programma Little Britain, vanwege zwartgeschminkte personages in een aantal afleveringen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de antiracismeprotesten in ons liveblog.