YouTube heeft een fonds van 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) opgesteld voor zwarte artiesten die hun stem willen laten horen. Susan Wojcicki, CEO van de videodienst, schrijft in een blogpost dat het om een meerjarig fonds gaat.

"Bij YouTube geloven we dat zwarte levens ertoe doen en dat we allemaal meer moeten doen om systemisch racisme te ontmantelen. We sluiten ons aan bij de protesten tegen de moorden op George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery en velen voor hen", schrijft Wojcicki.

"We zijn trots op ons platform dat een breed en divers scala aan stemmen viert en we hebben vele regelingen ingesteld om onze gemeenschappen te beschermen. Toch begrijpen we nu dat we meer moeten doen, vooral voor de zwarte gemeenschap", schrijft de CEO bij een lijst van acties die YouTube gaat ondernemen.

Naast het versterken en ontwikkelen van de stemmen en verhalen van zwarte artiesten, wordt er zaterdag geld ingezameld voor het Equal Justice Initiative met het livestream-evenement Bear Witness, Take Action. Gedurende de maand juni schenkt YouTube met het Spotlight-kanaal aandacht aan problemen rond raciale ongelijkheid.

Eerder kondigde ook Apple al aan 100 miljoen dollar te doneren aan goede doelen die zich inzetten voor gelijke rechten ongeacht ras. Ook het Stedelijk Museum in Amsterdam neemt maatregelen. Directeur Rein Wolfs kondigt aan van 2021 tot en met 2024 minstens de helft van het aankoopbudget te willen reserveren voor "werk van kunstenaars van kleur en kunstenaars met een niet-westerse achtergrond".