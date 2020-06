Jonathan Ursem is per direct vertrokken als hoofdredacteur van Nieuwe Revu, zo bevestigt hij donderdag via Twitter. Het vertrek van Ursem volgt nadat uitgever Pijper Media van het tijdschrift een bijlage van weekblad Panorama wil maken.

Ursem werkte vier jaar bij Nieuwe Revu. "Ik ben er in goed overleg uitgekomen en loop met opgeheven hoofd via de voordeur naar buiten", laat hij weten aan Villamedia.

Aanleiding voor het besluit om Nieuwe Revu samen te voegen met Panorama zou de coronacrisis zijn, waardoor de losse verkoop van Nieuwe Revu met 15 procent daalde. Ursum plaatste destijds in de Volkskrant zijn twijfels over dat cijfer, omdat volgens hem het online bereik met 10 procent zou zijn gestegen.

In de plannen van Pijper Media is er bij Nieuwe Revu geen plaats voor iemand in de vaste dienst. Ursem was als hoofdredacteur nog de enige man met een fulltime contract.

Nieuwe Revu zal waarschijnlijk vanaf 1 juli al een bijlage van Panorama zijn en door redacteuren van het laatstgenoemde tijdschrift worden gemaakt.

Het eerste nummer van Nieuwe Revu verscheen in 1968. Sinds augustus 2016 wordt het blad uitgegeven door Pijper Media.