Het EO-programma Ook Hier wordt na de eerste vijf dagelijkse afleveringen verlengd met een week, meldt de omroep aan NU.nl. De reacties op de ervaringen van Nederlanders met racisme waren dusdanig dat het programma vanaf maandag vijf extra afleveringen krijgt.

"Ook Hier is, helemaal in de huidige tijd van Black Lives Matter, enorm actueel en relevant", aldus een woordvoerder van de EO aan NU.nl. "We krijgen van alle kanten reacties en zeker niet alleen positief, wat de urgentie van het onderwerp racisme onderstreept."

"Ook horen we verbazing dat een dergelijk eenvoudig concept, van mensen hun eigen ervaringen van alledaags klein en groter racisme laten delen, niet eerder bedacht is. In het programma willen we wegblijven van polarisatie en verhitte debatten, maar alleen een platform bieden aan de ervaringen van mensen."

Dwight van van de Vijver presenteert Ook Hier. De presentator en politieman vertelde dinsdag ook zelf racisme te hebben ervaren op de werkvloer bij de politie.

Presentator Ook Hier: 'We maken niet alleen vrienden'

"Als ik kijk naar de gesprekken die ik voer voor het programma, zie ik heel veel mensen die hun pijn omzetten in kracht en dat inspireert me", vertelt Van van de Vijver aan NU.nl. "We maken niet alleen maar vrienden met Ook Hier, dat zie ik duidelijk in de reacties, maar we openen ook ogen. We kunnen zo meer echte gesprekken voeren over pijn die soms al jaren sluimert."

Maandag had het op werkdagen op NPO2 om 21.15 uur uitgezonden programma de eerste aflevering. Op dinsdag kenden de kijkcijfers bijna een verdubbeling, waarna de stijging woensdag doorzette naar 357.000 televisiekijkers.