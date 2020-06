De Amerikaanse realitypolitieserie Live PD zal in de nasleep van de fatale arrestatie van de zwarte Amerikaan George Floyd niet meer op televisie te zien zijn, meldt People donderdag. Dinsdag bleek dat een filmploeg van het programma eind maart 2019 aanwezig was bij de dood van een zwarte man tijdens diens arrestatie.

"Dit is een belangrijke tijd in de historie van ons land en we hebben daarom het besluit genomen om te stoppen met de productie van Live PD", aldus een verklaring van producent A&E. "We zullen later bezien of er een manier is om de verhalen te vertellen van zowel de gemeenschap als van de politiemedewerkers wier taak het is om hen te dienen."

De presentator van Live PD heeft op Twitter gereageerd op het nieuws dat het programma, dat niet in Nederland te zien is, is stopgezet. "We hebben er alles aan gedaan om te strijden voor jullie en voor ons continue streven naar transparantie over politiewerk", aldus Dan Abrams.

Dinsdag werden bodycambeelden van de fatale arrestatie van de veertigjarige Javier Ambler vrijgegeven. Daarop is te zien dat hij de agenten vertelt dat hij een zwak hart heeft en dat hij meerdere malen zegt niet te kunnen ademen. In een reactie op de nieuwe beelden gaf het betreffende politieapparaat toe dat het openbaar ministerie eerder een misleidende verklaring naar buiten had gebracht over de arrestatie van Ambler.

Eind mei overleed de zwarte Amerikaan George Floyd nadat een witte politieagent tijdens een arrestatie diens knie in zijn nek legde. De dood van Floyd heeft wereldwijd tot protesten tegen racisme geleid, waaronder woensdag in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar ruim tienduizend vreedzame betogers zich aan de geldende coronaregels hielden.