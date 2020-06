Het vierde seizoen van BOOS, waarin Tim Hofman en zijn team kijkers helpen met het oplossen van problemen die voor hen onoplosbaar lijken, gaat donderdagmiddag van start. Volgens Hofman wordt dit seizoen misschien wel "meer maatschappelijk betrokken dan ooit". Aan NU.nl legt hij uit waarom.

In het nieuwe seizoen bedient BOOS niet meer enkel jongeren, maar een breder publiek. "Dat idee is ontstaan nadat we tijdens de coronacrisis veel klachten en hulpverzoeken in de mailbox hadden gekregen die iedereen aangaan", vertelt Hofman. "Toen dachten we: laten we het gewoon helemaal openstellen. Ook als je vijftig of tachtig bent, kun je bij ons terecht."

De kern van het programma blijft volgens Hofman hetzelfde. "Wij bepalen niet wat er op de agenda komt, dat doet de kijker. Daardoor hebben we een voorsprong en kunnen we er heel snel bij zijn als iets niet goed gaat."

Naast de 'gewone' problemen, waarbij de hulp van BOOS door kijkers wordt ingeschakeld tegen een bedrijf of organisatie, is er ook ruimte voor grotere projecten. Hierin kan het gaan over grotere maatschappelijke thema's. "In het begin was BOOS een op relletjes geënt oplosprogramma", aldus Hofman. "Van de toon tot de uitwerking, het was allemaal wat jonger. We stellen het niet alleen open voor alle leeftijden omdat ik zelf ook geen twintiger meer ben, maar ook omdat de uitdaging voor ons in grotere onderwerpen zit."

'We hebben altijd gevochten tegen macht en machtsconstructies'

Als voorbeeld van zo'n groter thema noemt Hofman de documentaire Terug Naar Je Eige Land uit 2018, die problemen omtrent het kinderpardon aan de kaak stelde. "Aan zo'n documentaire werkt iedereen in zijn eigen tijd, omdat we het belangrijk vinden dat het verteld wordt."

Waar die maatschappijkritische houding vandaan komt? "We hebben altijd gevochten tegen macht en machtsconstructies. Dat is waarschijnlijk iets antiautoritairs. Maar we doen het ook om een generatie samen te brengen."

"Ik roep jongeren vaak op om hun stem te laten horen", zegt Hofman. "Demonstreer. Schrijf journalistiek aan. Doe iets. Anders worden heel veel dingen voor jou bepaald door een andere generatie. We willen er iets mee bewerkstelligen. Maar het is niet alleen: wauw, maatschappelijk betrokken zijn. Het heeft ook te maken met het plezier dat we erin hebben, de grappen die we kunnen maken en de creativiteit die we in BOOS kwijt kunnen."

'Bedrijven schijnen BOOS-protocollen te hebben'

Doordat het programma al sinds 2016 bestaat, zijn bedrijven vaak alert als het BOOS-team binnenkomt. "Dat merk je wel", lacht Hofman. "Als wij met BOOS gaan lunchen of gewoon ergens moeten zijn, dan zijn mensen op hun hoede. Ook al houden we de camera laag."

Ook als de presentator zelf een klacht heeft, merkt hij dat bedrijven oplettend zijn. "Ik heb het idee dat ik meestal niet zo lang hoef te wachten voordat de klantenservice me een berichtje terugstuurt, maar dat kan ook in mijn hoofd zitten."

Toch komt het volgens Hofman nog vaak voor dat bedrijven niet adequaat handelen. "Je zou denken dat ze mediatraining hebben gehad. Er schijnen ook BOOS-protocollen te bestaan: wat moet je doen als Hofman & co. voor de deur staan? Maar het gaat nog vaak genoeg helemaal mis. Dan denk ik: waarom de fuck zou je dit zeggen?"

Het vierde seizoen van BOOS is vanaf 11 juni elke donderdag om 16.00 uur te zien op YouTube.