Naast twee Oscar-genomineerde films komt Videoland ook met een nieuwe serie waarin Patrick Dempsey de hoofdrol speelt. Bekijk hieronder welke titels er onlangs aan het aanbod werden toegevoegd.

Films

The Ides Of March

De ambitieuze mediastrateeg Stephen (Ryan Gosling) werkt voor het campagneteam van presidentskandidaat Morris (George Clooney). Hij doet zijn uiterste best, maar wordt geconfronteerd met manipulatieve tegenstanders en geniepige achterkamertjespolitiek. George Clooney, die de film tevens regisseerde, schreef mee aan het scenario en kreeg daar een Oscar-nominatie voor.

The Post

In dit waargebeurde verhaal speelt Meryl Streep de eerste vrouwelijke krantenuitgeefster van de VS, die voor The Washington Post de beslissing moet maken om door te zetten met de publicatie van uitgelekte en omstreden overheidsdocumenten. The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, kreeg Oscar-nominaties voor de beste film en beste actrice.

120 Tom Hanks en Meryl Streep leggen geheimen van regering bloot in trailer The Post

Series

Love Island Australie - Seizoen 2

Het tweede seizoen van Love Island Australië komt iedere dag met een nieuwe aflevering op Videoland. In een luxe villa zoeken tien vrijgezellen naar de liefde van hun leven. Om te mogen blijven, moeten de singles een partner vinden om een koppel mee te vormen. Lukt dat niet, dan moeten ze van het eiland vertrekken.

Devils

De Londense NYL-bank, met aan het hoofd Dominic Morgan (Patrick Dempsey), wordt geconfronteerd met de moord op een medewerker. Als Massimo Rugerro (Alessandro Borghi) achter de waarheid probeert te komen, stuit hij op schandalen en samenzweringen, en doet hij een schokkende ontdekking over de financiële crisis. Het eerste seizoen van Devils, dat sinds kort op Videoland staat, heeft in totaal tien afleveringen.

Siren

In het kalme kustplaatsje Bristol Cove gaat al jaren het gerucht dat er ooit zeemeerminnen hebben gewoond. De komst van een mysterieus meisje lijkt die legende te bevestigen. Er blijkt een strijd gaande te zijn tussen mensen en zeewezens, die bloedige proporties aanneemt.

128 Bekijk hier de trailer van Siren

Bekijk hier welke tien films en tien series Superguide tipt op Netflix.