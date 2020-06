Voor Nieuwsuur is het vanwege de aard van het programma vaak lastiger om gasten te strikken dan voor luchtigere concurrenten als Op1, merkt presentator Jeroen Wollaars. Hij wijt dit aan de lastige vragen die in het dagelijkse actualiteitenprogramma worden gesteld.

"Het is weleens moeilijk bij Nieuwsuur, we stellen lastige vragen", vertelt Wollaars in gesprek met VARAgids.

"En bij het uitnodigen van gasten merken we dat als programma. We moeten soms meer moeite doen dan talkshows."

Nieuwsuur is volgens Wollaars, die sinds 2018 het programma presenteert, "niet de plek waar je gezellig kunt zitten met een nootje op tafel". "Of waar Gerard Joling een grap maakt die je uit de brand helpt wanneer het te ingewikkeld wordt. We hebben op zich wel nootjes als je zou willen, maar geen Gerard Joling."



Sinds het begin van de coronacrisis probeert de redactie van het actualiteitenprogramma dagelijks premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) als gast uit te nodigen, vertelt Wollaars. Tot op heden gingen zij niet op de uitnodiging in. Hij denkt dat de politici er geen belang bij hebben om aan te schuiven.



"Er mogen een paar vragen worden gesteld op de momenten die ervoor zijn in een setting die volkomen georkestreerd is: de persconferenties. Vervolgens maken ze de afweging: hebben we er politiek baat bij om nog meer en op andere plekken tekst en uitleg te geven? Nee dus. Misschien willen ze voorkomen dat het te ingewikkeld wordt."