Sylvana Simons was binnen een week al haar opdrachtgevers kwijt, nadat ze in 2015 de presentator en columnist Martin Šimek in De Wereld Draait Door aansprak op zijn gebruik van de term 'zwartjes', vertelt ze in het radioprogramma De Nieuws BV. De politica en voormalige dj en vj ziet dat veel zwarte artiesten en mensenrechtenactivisten een hoge prijs hebben moeten betalen nadat ze zich maatschappelijk of politiek uitspraken tegen racisme.

Simons kreeg in het voorjaar van 2015 veel kritiek en racisme te verwerken in Nederland, toen ze Šimek in De Wereld Draait Door aansprak op zijn gebruik van het woord ‘zwartjes’. De politica wist voordat ze dat deed al dat ooit het moment zou komen waarop ze niet langer wilde zwijgen over racistisch taalgebruik in ons land, vertelde ze drie jaar later in dezelfde talkshow, ondanks de prijs die ze daarvoor moest betalen.

Waar zwarte artiesten zoals Billie Holiday en Nina Simone in het verleden na hun uitspraken over racisme te maken kregen met boycotten door hun witte publiek en zich soms gedwongen voelden om de Verenigde Staten te ontvluchten, kunnen volgens de voormalige dj Simons hedendaagse artiesten met maatschappijkritiek, zoals Beyoncé, door sociale media hun carrière beter beïnvloeden.

"Wanneer mensen zeggen dat een dergelijke hoge prijs betalen zo lang geleden is, dan plaats ik mijn vader in die tijd, van lynchpartijen", aldus Simons over maatschappijkritiek door artiesten en activisten. "Mijn vader is opgegroeid in een Nederlandse kolonie waarin niet gelynched werd zoals in de Verenigde Staten, maar hij is wel opgegroeid waarin mondiaal een sfeer heerste van witte suprematie en onderdrukking in allerlei verschillende vormen."

Simons kan zich voorstellen dat mensen zo'n sfeer onbewust meekrijgen, "net zoals we onbewust weten dat we nu in een bijzondere tijd leven."

'Uitspraken Akwasi niet handig'

Simons was op 8 juni aanwezig bij het Black Lives Matterprotest op de Dam in Amsterdam dacht bij de uitspraken van Akwasi over de figuur zwarte piet in het gezicht willen schoppen meteen "Ai. Dat moet je niet zeggen want dat gaan mensen je kwalijk nemen."

De politica, die denkt dat de Black Lives Matterprotesten een kantelpunt worden in het racismedebat, benoemt dat de uitspraken van Akwasi "niet handig" zijn maar dat hij tegelijkertijd een hiphopartiest is, die vaak gebruik maken van metaforen. Ze ziet zijn uitspraken daarom in overdrachtelijke zin.

"Het is vooral zonde voor de mensen die de rest van Akwasi's boodschap laten ondersneeuwen door de ophef", aldus Simons. "We zijn in Nederland heel goed in het reageren op de reactie."