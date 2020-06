De makers van Streetlab komen met een nieuw programma waarin ze sociale experimenten uitvoeren om mensen op weg te helpen in de liefde.

Daan Boom, Jasper Demollin, Tim Senders en Stijn van Vliet zijn nog op zoek naar kandidaten die bijvoorbeeld voor het eerst een blind date hebben, iemand een huwelijksaanzoek willen doen of wier relatie wel een oppepper kan gebruiken.

Ook openen ze Camping de liefde, een camping waar singles tussen de 25 en 35 jaar deze zomer welkom zijn om wellicht een vakantieliefde aan de haak te slaan. "Ik zeg altijd: all you need is love", aldus Daan Boom.

Eerder maakten de vier onder meer de programma's Streetlab: Niet Te Geloven en Streetlab 24. Streetlab: De Liefde wordt vanaf september uitgezonden.