Dwight van van de Vijver, politieagent en presentator van het EO-televisieprogramma Ook hier, ervoer in zijn werk als wetshandhaver zelf ook weleens racisme. De presentator is bereid de negatieve gevolgen van het benoemen van racisme binnen de politie te ondervinden, vertelt hij dinsdag bij radiostation FunX.

"Ik zou willen dat het niet zo was, maar de waarheid is toch anders", aldus Van van de Vijver over racisme binnen het Nederlandse politiekorps. De presentator wil altijd genuanceerd blijven, "maar soms moet je het beestje bij de naam noemen".

Zo herinnert Van van de Vijver zich dat hij als jonge agent een vrouw met net als hij een donkere huidskleur arresteerde. "Toen ik met haar op het bureau kwam, vroeg een rechercheur doodleuk: 'Heb je je zus aangehouden?'"

"Dat is voor de een misschien een grapje, maar als je daar zelf steeds mee geconfronteerd wordt, is dat echt niet oké. Ik was destijds best wel een jonge agent en ik was gewoon stomverbaasd. Ik dacht: serieus?! Zegt iemand dit gewoon tegen mij?"

Van van de Vijvers politiechef heeft vervolgens ingegrepen en sprak uit dat het voorval onacceptabel was. "Er zijn ook chefs die niet ingrijpen en dan heb je het gevoel dat je alleen staat", beoordeelt Van van de Vijver de situatie rond racisme bij de politie.

Van van de Vijver heeft ervaren dat het benoemen van racisme op de werkplek hem "niet altijd in dank wordt afgenomen" en negatieve gevolgen kan hebben, waardoor hij soms "met lood in de schoenen" naar zijn werk gaat. Volgens Van van de Vijver willen sommige collega's bij de politie niet meer met hem omgaan en ook niet met de mensen waar hij mee omgaat.

Advies van collega's: 'Ga niet met Van van de Vijver om'

Zo kreeg een van zijn witte collega's bij de politie, die net zo denkt over de noodzaak van de bestrijding van racisme, van sommige politiemedewerkers het advies om niet met Van van de Vijver om te gaan. De politieagent en presentator krijgt naar eigen zeggen ook veel steun en waardering.

Sinds maandag portretteert Van van de Vijver in het EO-programma Ook hier Nederlanders van kleur, die in het programma over hun persoonlijke ervaringen met betrekking tot racisme vertellen. Het televisieprogramma is elke werkdag vanaf 21.15 uur te zien op NPO2.