James Bennet, chef van de opinieredactie van de The New York Times, nam afgelopen zondag ontslag nadat er ophef is ontstaan over het opiniestuk Send in the Troops. In het opiniestuk werd opgeroepen om het leger in te zetten in Amerikaanse steden waar protesten tegen politiegeweld uit de hand liepen, zo meldt The New York Times.

"Vorige week zagen we een aanzienlijke fout in ons redactieproces, niet de eerste die we afgelopen jaren hebben meegemaakt", liet uitgever A.G. Sulzberger afgelopen zondag in een brief aan de leiding van de krant weten.

De redactie wees vorige week vrijdag al op feitelijke onjuistheden en een onnodig harde toon in het opiniestuk. Tijdens een virtuele bijeenkomst bood Bennet zijn excuses aan, waarbij hij liet weten dat het opiniestuk niet gepubliceerd had mogen worden en dat het niet zorgvuldig genoeg was bewerkt.

Send in the Troops werd afgelopen woensdag gepubliceerd en zorgde direct voor de nodige kritiek van lezers en journalisten van de krant zelf. In het opiniestuk werd de oproep gedaan om geweld te gebruiken om orde in de straten te herstellen. Dit zou afschrikken.

Het snelle ontslag van Bennet komt mede door de heersende protesten tegen racisme in de samenleving. Deze protesten kwamen op gang door de dood van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, die 25 mei om het leven kwam tijdens zijn arrestatie in Minneapolis.

Bennet staat bekend om controversiële keuzes

Bennet is de afgelopen vier jaar chef opinieredactie geweest bij The New York Times en staat bekend om zijn controversiële keuzes. Zo publiceerde Bret Stephens, een conservatieve columnist, einde vorig jaar het column The Secret of Jewish Genius wat ook leidde tot veel kritiek.

Het stuk werd opnieuw bewerkt nadat bleek dat werd geciteerd uit een studie waarin één van de auteurs racistische opvattingen had gepromoot.