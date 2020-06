MTV keert terug met een speciale nieuwe reeks van de internationale hitshow MTV Cribs. In de nieuwe reeks, genaamd Footballers Stay Home, wordt een kijkje gegeven in het leven van beroemde profvoetballers als Lieke Martens, Jesse Lingard en Lucas Moura.

In de eerste aflevering zal Martens haar huis laten zien. Martens werd in 2017 door de FIFA benoemd tot beste voetbalster van de wereld. Ook de Belgische voetballers Axel Witsel en Andreas Pereira zijn te zien in de nieuwe reeks afleveringen.

MTV heeft sinds 2011 geen reguliere afleveringen meer gemaakt van het programma. In deze nieuwe reeks komt de zender met vier verschillende afleveringen. De profvoetballers geven naast een rondleiding door hun huis de kijker ook tips om in deze speciale tijd fit te blijven.

Footballers Stay Home is vanaf dinsdag 9 juni wekelijks te zien om 22.30 uur op MTV.