De winnaars van de journalistieke prijzen De Tegels zijn maandag bekendgemaakt tijdens een live-uitzending vanuit de Centrale Bibliotheek Den Haag. De Tegel is de belangrijkste journalistieke prijs die in Nederland wordt uitgereikt.

De Tegel in de categorie nieuws ging naar NOS en NRC-journalisten Ben Meindertsma, Lex Runderkamp, Kees Versteegh en Jannie Schipper voor de berichtgeving over de Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015.

In de categorie verslaggeving ging de prijs naar Yelle Tieleman, Peter Koop, Carla van der Wal en Tobias den Hartog voor hun verslag over de tramaanslag Utrecht.

De maandag voor de uitreiking werd bekend dat Pieter Klein (RTL Nieuws) en Jan Kleinnijenhuis (Trouw) een Tegel hebben gewonnen voor hun onderzoek naar misstanden bij de Belastingdienst. Ook was eerder al bekend dat NRC-redacteuren een Tegel krijgen voor hun achtergrondverhaal over een hoogleraar die na grensoverschrijdend gedrag moest vertrekken bij de Universiteit van Amsterdam.

De Tegel wordt sinds 2007 jaarlijks uitgereikt en is een erkenning van en eerbetoon aan journalisten die een bijdrage hebben geleverd aan de handhaving en verbetering van de kwaliteit van Nederlandstalige journalistiek. Daarnaast is de prijs een aanmoediging voor journalistiek talent.

De prijsuitreiking bestaat uit twee delen, overige winnaars worden maandagavond bekendgemaakt.