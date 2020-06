Big Brother gaat na jaren afwezigheid terugkeren op de Nederlandse televisie. Dat bevestigt RTL zondagavond aan RTL Boulevard. Wanneer het programma weer te zien gaat zijn, is echter nog niet bekend.

RTL laat aan RTL Boulevard weten samen met productiemaatschappij Endemol Shine te werken aan een terugkeer van Big Brother.

De 'moeder aller realitysoaps' werd van 1999 tot 2006 uitgezonden op de Nederlandse televisie. In het buitenland is Big Brother nog steeds populair: zo wordt het momenteel nog uitgezonden in onder meer Duitsland en Amerika.

Het concept Big Brother werd onder meer bedacht door John de Mol en Paul Römer. Bij het programma moeten negen kandidaten honderd dagen samen in een huis doorbrengen. In het huis zijn ze afgesloten van de buitenwereld en worden ze dag en nacht gevolgd door camera's. Tijdens het verblijf moeten de kandidaten andere kandidaten nomineren. De winnaar van de show krijgt een geldprijs.

De eerste editie in 1999 werd gewonnen door bewoner Bart Spring in 't Veld.