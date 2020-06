Bijna 1,4 miljoen kijkers hebben zaterdagavond hun televisie afgestemd op de eerste aflevering van het tweede seizoen van Het echte leven in de dierentuin. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers (ruim 2,1 miljoen), blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In de nieuwe serie van Het echte leven in de dierentuin zijn hoofdrollen weggelegd voor reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya en hun pasgeboren jong. In het programma komt hun verhaal - van de paring tot de dracht, geboorte en kraamtijd - aan bod. Het echte leven in de dierentuin speelt zich af in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar de reuzenpanda's verblijven.

Ook 'oude bekenden' komen voorbij in het nieuwe seizoen. Zo krijgen de Aldabrareuzenschildpadden een gloednieuw verblijf. En beer Mincho begint aan een nieuw leven. Na een gezondheidstest krijgt hij "een duwtje in de rug", waardoor hij leert zich als een echte beer te gedragen.

Het satirische programma Even tot hier eindigde zaterdag met bijna 1,4 miljoen kijkers op de derde plek van best bekeken programma's.

Talkshow Op1 trok bijna 1,1 miljoen kijkers en ruim 900.000 mensen keken naar een thema-uitzending van EenVandaag over jongeren in coronatijd.