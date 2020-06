DIT BERICHT BEVAT SPOILERS - Dax Hovius uit Kapelle won vrijdagavond de negende editie van The Voice Kids. Bij thuiskomst stonden al zijn vrienden op hem te wachten. "Dat was echt heel erg lief", zegt hij tegen NU.nl.

Met de nummers Nice to meet ya van Niall Horan en What I like about you van The Romantics won de 15-jarige Hovius in de finale op RTL 4 de meeste stemmen van de kijkers.

Door de coronamaatregelen konden de finalisten niet in een liveshow bij elkaar komen, daarom werd het moment van de uitreiking in de talkshow Beau georganiseerd.

Heb je een beetje geslapen?

"Nee. Na de uitreiking bij Beau hebben we het nog even met zijn allen backstage gevierd. Ik kon toen nog steeds niet geloven dat ik had gewonnen. We kwamen rond twee uur thuis en ik dacht gewoon naar bed te gaan, maar toen we de straat inreden was alles versierd en stonden al mijn vrienden me op te wachten. Echt heel erg lief."

"We hebben tot half vier met elkaar gepraat en gevierd. Ik ging om vijf uur slapen en werd om tien uur weer wakker."

Ligt er een plan klaar voor de komende maanden?

"Normaal zou je zeggen: laat die optredens maar komen. Maar dat gaat helaas nu niet, dat is best vervelend. Het is afwachten hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen, misschien dat ik een paar livestreams kan doen. Maar dat is nog niet bekend. Komend jaar staan er sowieso nog wel een paar mooie dingen te wachten."

Zijn er plannen om een single uit te brengen?

"Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Er hebben zich wel mensen gemeld, maar er springt nog niemand echt tussenuit. We kijken het rustig aan en gaan niet te snel beslissen."

Welke artiesten zie jij als voorbeeld?

"Dat zijn muzikanten die op Pinkpop en Concert at Sea staan. Het is mijn droom op zo'n podium te staan. Ik wil uiteindelijk mijn brood verdienen met spelen. Dat lijkt me het gaafste wat er is."

Wat ga je met die studiebeurs van 25.000 euro doen?

"Nu kan ik er eigenlijk nog niet zoveel mee. Ik zit in de derde klas en wil lekker mijn mavo afmaken. Misschien kan ik daarna op de Herman Brood Academie studeren of misschien toch eerst de havo voor Muziek en Dans volgen. Ik wil sowieso een goede opleiding zoeken."

"Ik ben pas net vijftien en het is nu even heel hectisch in mijn leven. Het is niet realistisch om nu al te zeggen: ik ga er helemaal voor. Ik wil het rustig opbouwen. Mijn naam is nu bij heel veel mensen bekend, dat is alvast gelukt. Ik wil best heel veel kansen grijpen, maar dan wel op mijn manier."