Ilse DeLange, Ali B en Sanne Hans blijven ook volgend seizoen coaches van The Voice Kids. Dat hebben zij vrijdag bekendgemaakt in de RTL-talkshow Beau. De vierde coach is nog niet bekend.

Marco Borsato is dit seizoen het vierde jurylid bij de kindervariant van het zangprogramma The Voice of Holland, maar door een echtscheiding met Leontien Borsato is zijn deelname voor de nieuwe editie nog onzeker.

"Ik weet niet of het kan, ik weet niet of tegen die tijd zijn hoofd ernaar staat. Ik weet het niet", vertelt Sanne Hans aan tafel bij Beau.

In het talkshow van presentator Beau van Erven Dorens werd bekend dat Dax de winnaar is van het negende seizoen van The Voice Kids.

Ali B kondigde tijdens diezelfde uitzending aan ook in het nieuwe seizoen coach te zijn bij The Voice Of Holland. "Ik ben de langstzittende coach. Ik ga pas weg als ze mij wegsturen", aldus Ali B. Wie de overige drie coaches worden is nog niet bekend.