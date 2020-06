Het negende seizoen van The Voice Kids is vrijdagavond geëindigd met winst voor Dax. In de finale streden vier jonge kandidaten voor het laatst tegen elkaar onder het toeziend oog van Ali B, Anouk, Ilse DeLange en Sanne Hans.

Dax werd gekroond tijdens de uitzending van Beau. Hij mag een single opnemen en krijgt een studiebeurs van 25.000 euro.

De finalisten Sham, Dax, Rogier en Jasmijn zongen in de finale naast een solonummer ook allen een duet met hun coach en een duet met Duncan Laurence of Ronnie Flex.

Dit jaar zag de finale er anders uit dan de afgelopen jaren. Coach Anouk was niet fysiek aanwezig en Marco Borsato werd vervangen door Ilse DeLange. De zanger kampt al enige tijd met een burn-out. Ook konden de optredens niet live worden uitgezonden door de coronacrisis.

De opnames vonden afgelopen woensdag plaats in een bijna lege zaal. In het publiek zaten enkel de huisgenoten van de kandidaten in gedesinfecteerde boxen.