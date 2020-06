De verhaallijn van Goede Tijden, Slechte Tijden heeft ondanks de coronacrisis maar weinig aanpassingen nodig gehad, vertelt scenarioschrijver Rohan Gottschalk in RTL Boulevard.

"Alleen de aanrakingen worden op een andere manier verteld", aldus Gottschalk. De acteurs mogen dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt komen, maar mogen niet met elkaar zoenen of vechten.

Het enige moment dat volgens hem enigszins raar aanvoelt, is een huwelijksaanzoek dat binnenkort moet plaatsvinden. "Daarbij is het wel gek dat er niet wordt gezoend. Maar het is pas over twee maanden, dus wie weet wat er dan mag."

Ook volgens de acteurs gaat alles alweer soepel. "Ik heb wel m'n eigen make-upsetje nu en m'n eigen afschminkdoekjes. Alles is voor mij, mij, mij", lacht Everon Jackson Hooi, die vanaf maandag weer op de set staat met zijn collega's. "Ik denk dat je misschien de zoenscènes gaat missen, maar verder denk ik dat je van alle maatregelen weinig gaat merken."

Ferry Doedens is er de komende twee weken in ieder geval niet bij. Hij kreeg van de producenten te horen dat hij tijdelijk op non-actief is gesteld omdat hij in een interview liet weten de afgelopen weken fysiek contact te hebben gehad met verschillende mensen.