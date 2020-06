Cabaretier Hans Teeuwen heeft een conference gemaakt over de coronacrisis: Smerige Spelletjes. Hij nam de voorstelling in zijn eigen woonkamer op en het wordt volgende week zaterdag uitgezonden op televisie.

"Voor mij was het ook een klap, de coronacrisis", zegt Teeuwen in een video. "Maandenlang schrijf je aan een fantastische voorstelling en dan in één keer gaat het niet meer door, mag ik de planken niet meer op. Het is potverdorie alsof je bij een renpaard zijn benen afhakt. Zo voelde ik mij", aldus Teeuwen in een video.

Smerige Spelletjes gaat over een artiest die langzaamaan gek wordt van het thuiszitten, wat Teeuwen illustreert in zijn video.



"Ik kon geen kant op", zegt de 53-jarige Teeuwen. "Ik kon natuurlijk thuiszitten drinken, drugs gebruiken en hoeren bestellen, maar ja, hoe leg ik dat uit aan mijn vrouw? Terwijl de spanningen toch al zo hoog oplopen en al mijn irritaties toch al botgevierd worden op mijn arme dochtertje en op mijn arme vriendin. Omdat ik me erger aan ze omdat ze zo'n gebrekkige kennis hebben van bijvoorbeeld het werk van Annie M.G. Schmidt."

De cabaretier zou dit najaar in Nederland en België optreden met Nou, Lekker Dan, zijn eerste soloshow sinds vier jaar. De tournee was volledig uitverkocht, maar werd wegens de coronamaatregelen afgelast.

Smerige Spelletjes is zaterdag 13 juni om 22.05 uur te zien op NPO3.