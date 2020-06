Oprah Winfrey werkt aan een tweedelig discussieprogramma over de rassenverhouding in de Verenigde Staten, dat meldt Variety. De special wordt komende dinsdag en woensdag in de VS uitgezonden op televisie.

In OWN Spotlight: Where Do We Go From Here? gaat Winfrey in gesprek met activisten, artiesten en leiders uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap.

"Ik dacht dat het zowel interessant als nuttig zou zijn om hun ideeën, zorgen en opmerkingen in de nationale schijnwerpers te brengen", zei Winfrey in een persbericht.

Onder anderen politicus Stacey Abrams, burgemeester van Atlanta Keisha Lance Bottoms, acteur David Oyelowo, schrijver Ibram Kendi en regisseur Ava DuVernay zullen te gast zijn in het programma.

OWN Spotlight: Where Do We Go From Here? wordt uitgezonden op Oprahs eigen zender OWN en op alle achttien andere kanalen van moederbedrijf Discovery. Het is niet bekend of het programma ook te zien is op de internationale zenders van Discovery.

Grote protesten tegen racisme en geweld

De aankondiging voor het programma komt bijna twee weken nadat de zwarte Amerikaan George Floyd op maandag 25 mei door politiegeweld om het leven kwam.

Floyd werd aangehouden in Minneapolis voor een vermeend klein vergrijp, waarna een witte agent negen minuten lang op zijn nek ging zitten. De man maakte meerdere keren duidelijk niet te kunnen ademen. Hij overleed ter plekke. Sindsdien vinden er in de Verenigde Staten op grote schaal protesten plaats.