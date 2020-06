Op1 zal in de maanden juli en augustus vijf dagen per week worden uitgezonden. Daarnaast zijn er twee nieuwe presentatieduo's in de talkshow te zien.

De duo's Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen (VPRO) en Margje Fikse en Kefah Allush (EO) zijn nieuw in het programma. Zij zijn respectievelijk op vrijdag en dinsdag te zien.

Op maandag presenteert BNNVARA-duo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra de talkshow, afgewisseld door Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (eveneens BNNVARA)

Op woensdag presenteren Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen Op1 namens Omroep MAX en donderdag is deze rol er voor Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck (WNL).

Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (EO) zullen na de zomer weer terugkeren in de talkshow.

Momenteel is Op1 dagelijks te zien, ook in het weekend. Vanaf maandag 5 juli is de talkshow er alleen doordeweeks te zien.