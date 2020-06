Nieuwe Revu verdwijnt als zelfstandig weekblad en zal alleen nog verkrijgbaar zijn in de vorm van een bijlage van het tijdschrift Panorama. Dat heeft hoofdredacteur Jonathan Ursem te horen gekregen van uitgever Pijper Media.

Aanleiding voor dit besluit zou het coronavirus zijn, dat de losse verkoop van Nieuwe Revu met 15 procent heeft doen dalen.

"Ik betwijfel of dat klopt. Online is ons bereik de laatste maanden met 10 procent gestegen", aldus Ursem in gesprek met de Volkskrant.

Nieuwe Revu zal vermoedelijk vanaf 1 juli een bijlage van Panorama zijn en door redacteuren van het laatstgenoemde tijdschrift worden gemaakt.

Ursem benadrukt dat de redactieraden en de ondernemingsraad nog met het plan akkoord moeten gaan. "Wat ons en vakbond NVJ betreft, is dit een intentie en geen voldongen feit. Misschien moet de rechter er maar naar kijken."

De hoofdredacteur zegt te zijn gevraagd om op te stappen en dat een andere uitgever interesse heeft getoond in een overname van het weekblad. "Ik blijf gewoon mijn werk doen en hoop dat ik kan zorgen dat Nieuwe Revu alsnog de kans krijgt die dit blad verdient", aldus Ursem.

Het eerste nummer van Nieuwe Revu verscheen in 1968. Sinds augustus 2016 wordt het blad uitgegeven door Pijper Media.