De NPO vertoont donderdag het interview dat Claudia de Breij met Marc de Hond hield voor diens theaterprogramma Voortschrijdend inzicht, zo maakt de KRO-NCRV bekend. De Hond overleed woensdag op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van blaaskanker.

Het interview van De Breij, dat in februari in De Fransche School in Culemborg werd opgenomen, maakte deel uit van de interviewmarathon die De Hond in januari had opgezet als nalatenschap voor zijn twee kinderen.

Door de coronacrisis was het echter niet mogelijk om zich door alle 29 beoogde gesprekspartners te laten interviewen over zijn leven.

In het interview met De Breij kijkt de theatermaker en presentator aan de hand van verschillende televisiefragmenten terug op zijn leven. Het gesprek is om 21.55 uur te zien op NPO3.

Ook SBS6 past de programmering aan na het overlijden van De Hond. Bij de commerciële omroep is om 23.40 uur een herhaling te zien van De Honds gesprek met presentator Wilfred Genee in de podcast Littekens.