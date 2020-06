Radio 10-dj Lex Gaarthuis wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) voor het uitzenden van het lied Voorkomen is beter dan Chinezen begin februari.

Het OM is van oordeel dat het lied niet strafbaar is, omdat het past binnen de artistieke vrijheid. Ook zou het lied niet onnodig beledigend zijn en moet de sketch "satirisch worden opgevat".

Voorkomen is beter dan Chinezen gaat over het coronavirus. In het nummer, dat in de radio-uitzending werd gezongen door het typetje Rotterdamse Toon, een sketch van Gaarthuis, is onder meer te horen dat de uitbraak van het coronavirus de schuld is van "die stink-Chinezen". Ook klonk de zinsnede "Vreet geen Chinees, dan heb je niks te vrezen".

Volgens het OM deden vijf personen aangifte tegen het lied. De politie en het Meldpunt Discriminatie ontvingen bovendien enkele honderden meldingen, vooral van mensen uit de Chinese gemeenschap. Ook een petitie met de naam We zijn geen virussen werd bijna 58.000 keer ondertekend.

Gaarthuis bood al excuses aan voor uitzenden lied

Gaarthuis bood in zijn radioshow op 11 februari, vijf dagen na het uitzenden van het lied, al zijn uitgebreide excuses aan. Hij noemde de sketch achteraf "volledig misplaatst". Hij ging later ook nog in gesprek met een delegatie van de Chinese gemeenschap, waar hij naar eigen zeggen veel van geleerd had.

"Wat ik me bij het maken van deze sketch niet realiseerde - maar nu wel - is dat ik met deze sketch ver over de grens van het goede fatsoen heen ben gegaan. De vele reacties uit de Chinese gemeenschap en van andere Nederlanders, het nieuws over anti-Aziatisch racisme en de motie hierover in de Tweede Kamer hebben mij doen inzien dat ik een grote fout heb gemaakt", zei Gaarthuis destijds.

China was het eerste land in de wereld waar het coronavirus uitbrak. De eerste bevestigde besmetting werd in december vorig jaar gemeld in de stad Wuhan. Inmiddels zijn er ruim 6,5 miljoen mensen ter wereld besmet met het COVID-19-virus. In totaal overleden bijna 400.000 mensen aan de gevolgen van het virus.

