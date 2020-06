Sinan Can gaat een eigen programma maken op NPO Radio 1. In Sinans Atlas praat de 42-jarige documentairemaker met gasten over hun favoriete land, zo heeft BNNVARA donderdag bekendgemaakt.

Het programma wordt elke week in de nacht van zaterdag op zondag tussen 1.00 uur en 1.30 uur uitgezonden. De eerste uitzending is komende zaterdag, waarin zanger Frank Boeijen te gast is.

"In Sinans Atlas praat ik wekelijks een half uur met onverwachte gasten over het land waaraan zij hun hart verloren hebben", aldus Can. "Ieder land, of het nu ver weg is of dichtbij, levert fascinerende verhalen op. Over geuren en kleuren, over de mooiste plekjes en de schaduwkanten. Verhalen om je over te verbazen of om bij weg te dromen."

Als documentairemaker en journalist bezocht Can meerdere landen in het Midden-Oosten en Afrika. Zo produceerde hij onder meer de televisiedocumentaires Onze missie in Afghanistan (over de Nederlandse militaire missie in Afghanistan), In het spoor van IS (over de opkomst en ondergang van Islamistische Staat) en De verloren kinderen van het Kalifaat (over de zoektocht van een man naar zijn familie na de IS-oorlogen).