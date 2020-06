De live-uitzending van Tijd voor MAX kan woensdag niet doorgaan vanwege een stroomstoring in de studio, laten de presentatoren via Twitter weten.

"De gasten zitten allemaal in de kleedkamer te wachten, maar er is geen licht", vertellen presentatoren Sybrand Niessen en Martine van Os in een korte video. "Er is geen stroom."

"Dus we kunnen niet uitzenden. Tijd voor MAX gaat gewoon een dag overslaan, het is niet anders."

In plaats daarvan wordt Exclusief: achter de deuren van Koninklijk Paleis Amsterdam uitgezonden, waarin Jan Slagter een rondleiding door het paleis krijgt.

Onder anderen zanger Maarten Peters en schrijver Thomas Olde Heuvelt zouden woensdag te gast zijn in de dagelijkse liveshow van Omroep MAX.