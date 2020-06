Muziekcafé, het langst lopende radioprogramma op NPO Radio 2, blijft na het vertrek van presentator Daniël Dekker bestaan. AVROTROS gaat op zoek naar een vervanger.

"Het nieuws is nog vers. Daniël is nog tot 1 september in dienst en de komende tijd gaan we kijken hoe we de presentatie gaan invullen. Het programma blijft in ieder geval bestaan", laat een woordvoerder van AVROTROS aan AD weten.



Woensdagochtend werd bekend dat de zestigjarige Dekker na een dertigjarige carrière bij AVROTROS (aanvankelijk bij TROS) overstapt naar Omroep MAX. Daar zal hij onder meer een nieuw radioprogramma presenteren.

De presentator noemde het "een unieke kans" om na ruim dertig jaar in een nieuwe organisatie te mogen starten. Dekker presenteert Muziekcafé, dat sinds 2002 op de radio te horen is, ruim vijftien jaar. Daarvoor werd het programma gepresenteerd door Hadassah de Boer.