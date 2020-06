Programmamaker Evelien de Bruijn presenteert vanaf donderdag Uit de podcast. In de podcastserie spreekt ze met bekende Nederlanders over hoe het voor hen was om uit de kast te komen.

De aanleiding voor De Bruijn om de podcastserie te maken, heeft te maken met het moment waarop haar eigen zoon Boris haar vertelde dat hij op jongens valt.

Ze heeft daar veel vragen over en omdat ze "geen vriendinnen heeft met een homoseksueel kind en ook online weinig informatie vindt waar ouders, familie en vrienden iets aan hebben", besloot ze Uit de podcast te maken.

In de eerste aflevering gaat De Bruijn in gesprek met haar zoon Boris, presentatrice Mirella Markus en zanger Jeangu Macrooy.

Ook journalist Rik van de Westelaken, presentatrice Rivkah op het Veld, acteur Rick Paul van Mulligen, zanger Ronnie Tober en presentator Jurre Geluk vertellen over hun persoonlijke ervaringen. Psycholoog Lien van der Lugt deelt informatie en tips.

Het doel van de podcastserie is "het bieden van herkenning, het delen van kennis en het bijdragen aan de acceptatie van homo's en lesbiennes in Nederland".

Vanaf donderdagochtend is Uit de podcast hier te beluisteren.