De televisiezenders MTV, Spike en Comedy Central gaan om 20.00 uur 8 minuten en 46 seconden lang op zwart. De zenders willen daarmee steun betuigen aan "iedereen die wereldwijd te maken heeft met racisme en ongelijkheid".

De zenders hebben hiertoe besloten, omdat de zwarte Amerikaan George Floyd vorige week maandag tijdens een hardhandige arrestatie na 8 minuten en 46 seconden overleed.

Zijn overlijden leidde tot grootschalige demonstraties in de VS. Ook in Europa wordt verontwaardigd gereageerd op politiegeweld jegens Afro-Amerikanen.

In een persbericht liet ViacomCBS Networks International weten "collega's, partners, fans en publiek uit verschillende gemeenschappen te steunen om verandering te stimuleren in de strijd tegen onrecht en discriminatie".

"Het is onze verantwoordelijkheid om onze platforms te gebruiken om stemmen die gehoord moeten worden te versterken. En we moeten samen als een verenigde wereldwijde gemeenschap iets doen aan het systematische racisme en het onrecht die invloed hebben op mensen van kleur en allen die gemarginaliseerd worden in onze samenleving", aldus het bedrijf.

Dinsdag gingen wereldwijd veel socialemediakanalen van grote en kleine partijen binnen de entertainmentindustrie op zwart. Met de hashtag #BlackOutTuesday betuigden de partijen steun aan de demonstranten.