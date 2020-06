De Amerikaanse muziekzenders MTV en VH1 hebben in de nacht van maandag op dinsdag bijna negen minuten lang een zwart scherm met op de achtergrond ademhalingsgeluiden uitgezonden, als ode aan de overleden George Floyd.

Op het zwarte scherm prijkte de zin 'I can't breathe'. Deze zin werd meerdere malen door Floyd uitgesproken toen een Amerikaanse politieagent met zijn knie op zijn nek zat.

De uitzending duurde in totaal 8 minuten en 46 seconden. Precies zo lang drukte de agent in kwestie op de nek van Floyd, wat diens overlijden ten gevolge had. De dood van de Afro-Amerikaan zorgde voor wereldwijde protesten tegen buitensporig politiegeweld en racisme.

Ook andere ViacomCBS-zenders zoals BET en Comedy Central zonden de boodschap uit. Directeur Chris McCarthy liet zijn medewerkers in een mail weten dat de uitzending bedoeld was om de Black Lives Matter-beweging te steunen, schrijft de Amerikaanse muziekwebsite Billboard.

"We weten dat we nog een hoop werk te verzetten hebben en ik ben bereid om hier volledig voor te gaan. We moeten blijven samenwerken en elkaar steunen, met compassie voor elkaar."