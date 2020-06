De socialemediakanalen van grote en kleine partijen binnen de entertainmentindustrie gaan dinsdag wereldwijd op zwart. Met de actie toont de sector zich solidair met de demonstraties tegen politiegeweld en racisme.

Het niet posten op kanalen als Twitter en Instagram moet gezien worden al stil protest uit solidariteit met de overleden George Floyd.

De ongewapende Afro-Amerikaanse man werd vorige week door een agent gedood bij zijn aanhouding. De verontwaardiging over het langdurige politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in de VS leeft ook in Europa.

Met de hashtag #TheShowMustBePaused en #BlackOutTuesday laten ook giganten als Universal en Viacom weten achter de Black Lives Matter-beweging te staan. Niet alleen zetten zij de schermen op zwart, maar kondigen ze ook aan interne veranderingen door te voeren om de huidige ongelijkheid op te lossen.

Universal zegt zich bijvoorbeeld de komende tijd vooral te willen richten op initiatieven van de zwarte artiesten die bij hen onder contract staan.

Ook Nederlandse artiesten en labels doen mee

Veel Nederlandse artiesten, platenmaatschappijen en andere werknemers binnen de industrie sluiten zich ook bij de wereldwijde actie aan.

Zo hebben onder anderen Ali B.'s Spec, Duncan Laurence, Wendy van Dijk, Jan Versteegh en Tiësto een zwart vierkant op hun socialemediakanalen gepost.