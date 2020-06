Anita Witzier staat stil bij overledenen tijdens de coronacrisis en Ruben Nicolai begint aan een nieuw seizoen van zijn quizprogramma. Discovery werpt zich intussen op een groep bejaarde bankrovers. Bekijk hieronder drie televisietips voor de maandagavond.

Spelprogramma: Ik weet er alles van!

20.00 - 20.30 uur op RTL 4

Na de finale van LEGO Masters, staat Ruben Nicolai opnieuw voor de camera in het nieuwste seizoen van Ik weet er alles van!, de quiz die elke week de kennis van zes kandidaten test. Ze moeten niet alleen veel weten over hun eigen onderwerp, maar ook over de specialiteiten van de andere kandidaten. Het spelprogramma staat op het tijdslot van GTST, omdat die soap onlangs met een vervroegde zomerstop ging.

Reportageprogramma: Voor wie steek jij een kaarsje op?

20.35 - 21.30 uur op NPO2

Het verliezen van dierbaren is pijnlijk, maar de coronacrisis maakt afscheid nog moeilijker. In een speciale editie van Voor wie steek je een kaarsje op? staat Anita Witzier stil bij de duizenden Nederlanders die in stilte zijn begraven tijdens deze periode. Daarnaast is er aandacht voor de duizenden mensen die helpen om vooruit te blijven kijken.

Documentaire: Hatton Garden: The Inside Story With Ross Kemp

22.30 - 23.20 uur op Discovery

In 2015 lukte het een groep bejaarde criminelen in te breken in een zwaarbeveiligde kluis. Ze gaan ervandoor met miljoenen euro's aan juwelen. De roof op Hatton Garden in Londen was zo spectaculair dat er nog steeds over wordt gesproken. Ross Kemp duikt diep in het verhaal en probeert erachter te komen hoe de bejaardengroep die opmerkelijke roof voor elkaar heeft gekregen.

