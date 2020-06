De Boer zoekt Vrouw-special heeft zondag volgens Stichting KijkOnderzoek 2 miljoen televisiekijkers getrokken, bijna 1 miljoen minder dan de ruim 2,9 miljoen de week ervoor. Hiermee was het relatieprogramma voor het eerst in lange tijd niet het best bekeken televisieprogramma van zondag.

Boer zoekt Vrouw eindigde zondag op de tweede plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's, na het NOS Journaal van 20.00 uur, dat duizend televisiekijkers meer trok dan het relatieprogramma. Het investeringsprogramma Dragons Den, met 1.244.000 televisiekijkers, maakt de top drie compleet.

Alle televisieprogramma's in de top vijf trokken op pinksterzondag minder kijkers dan de zondag ervoor. Het verlies aan kijkers naar Boer zoekt Vrouw is groter dan bij de andere vier programma's.

De slotafleveringen van Boer zoekt Vrouw laten qua televisiekijkers een dalende lijn zien. De laatste aflevering van het meeste recente, elfde seizoen behaalde 3,8 miljoen kijkers en het de slotaflevering van het seizoen ervoor iets minder dan 4 miljoen. De slotafleveringen van seizoen negen en acht behaalden respectievelijk iets meer dan vier miljoen en bijna 4,3 miljoen televisiekijkers.