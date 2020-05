De finale van LEGO Masters werd zaterdagavond goed bekeken. 1,4 miljoen mensen zagen hoe exen Lola Nouwens en Jan Pennings de wedstrijd wonnen. Dat levert de laatste aflevering van het RTL 4-programma de tweede plek in de top 25 van Stichting KijkOnderzoek op.

In LEGO Masters nemen Nederlandse en Belgische duo's het tegen elkaar op door met LEGO-stenen opdrachten uit te voeren. In de finale was er echter geen opdracht. De drie overgebleven duo's moesten in 28 uur hun eigen 'masterbuild' bouwen. Deelnemers Nouwens en Pennings wonnen die opdracht en daarmee het seizoen van LEGO Masters.

De seizoensfinale van All You Need Is Love, waarin Robert ten Brink geliefden met elkaar verenigt, eindigt met 903.000 kijkers op de zesde plek in de top 25 van best bekeken programma's.

De lijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur met 1.817.000 kijkers. Op de derde plaats staat talkshow Op1 (1.224.000 kijkers). Even tot hier, het satirische programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe, eindigt op de vierde plaats.