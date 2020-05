Iedere week breidt Netflix zijn aanbod aan met nieuwe series en films. Met deze week onder meer Space Force, nieuwe seizoenen van Modern Family en de oorlogsfilm Midway.

Series

Snowpiercer

In een eeuwig rijdende trein hebben rijke passagiers alles wat hun hartje begeert, terwijl het armere volk achterin een mensonwaardig leven leidt. Oud-rechercheur Andre Layton wordt door de elite uit de staart van Snowpiercer gevist om een moord op te lossen, maar hij plant stiekem een opstand. In 2013 verscheen al een filmversie van Snowpiercer, geregisseerd door Bong Joon-ho (Parasite). Hoewel het uitgangspunt in deze nieuwe serie hetzelfde is als in de film, is er wel een nieuw verhaal bedacht.

Space Force

De president van de Verenigde Staten heeft een nieuw idee: naast het leger, de marine en de luchtmacht moet er ook een ruimteleger gecreëerd worden. Generaal Mark Naird krijgt tot zijn verbazing te horen dat hij de nieuwe divisie mag gaan leiden. Steve Carell speelt de hoofdrol in deze satirische comedyserie, waarin ook John Malkovich en Lisa Kudrow te zien zijn.

The 100

Het zevende en laatste seizoen van The 100 is begonnen. Wekelijks verschijnt een nieuwe aflevering van de sciencefictionserie over mensen die een nucleaire apocalyps overleefden doordat ze aan boord van een ruimtestation zaten. De groep keert terug naar de aarde om te onderzoeken of de planeet nog leefbaar is. Hoewel de serie op zijn einde loopt, wordt er al gewerkt aan een spin-offreeks. In de nieuwe prequelserie zien we het verhaal van de mensen die het einde van de wereld wél meemaakten.

Modern Family

De eerste acht seizoenen van de populaire comedyserie Modern Family verschenen begin deze maand op Netflix. Nu zijn daar ook de volgende twee delen aan toegevoegd. Wanneer het elfde en laatste seizoen verschijnt, is momenteel nog niet bekend.

Films

Midway

De Verenigde Staten werden door de Japanse aanval op Pearl Harbor de Tweede Wereldoorlog in getrokken en leden in de eerste zes maanden een paar gevoelige nederlagen. In de Slag bij Midway deelde een kleinere Amerikaanse vloot de Japanners een gevoelige tik toe, die leidde tot een keerpunt in de Grote Oceaan. Midway werd geregisseerd door Roland Emmerich, bekend van films als Independence Day en The Day After Tomorrow.

Wind River

Jeremy Renner speelt een boswachter die het lichaam van een jonge vrouw vindt in de ijzige wildernis van de Amerikaanse staat Wyoming. Hij vermoedt vuil spel en FBI-agente Elizabeth Olsen neemt de leiding over het onderzoek. Zij heeft echter geen enkele kennis van de wildernis en de indiaanse inwoners, dus het moordonderzoek dreigt al snel stuk te lopen. Wind River kreeg in 2017 veel positieve recensies en werd ook door het publiek goed ontvangen.

Documentaires

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

De arrestatie en dood van Jeffrey Epstein was vorig jaar wereldnieuws. De rijke investeerder deed zich voor als een menslievende filantroop en hing rond met invloedrijke personen als Donald Trump, Bill Clinton, de Britse prins Andrew en Bill Gates. Tegelijkertijd stond hij aan het hoofd van een (kinder)prostitutiering die hij inzette om mensen chantabel te maken en zijn macht te vergroten. Via gesprekken met slachtoffers, onderzoekers en advocaten toont Jeffrey Epstein: Filthy Rich dat verhaal in vier afleveringen.

