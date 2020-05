Het EK en WK vrouwenvoetbal zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de zogeheten evenementenlijst gezet. Dit betekent dat de wedstrijden gratis te bekijken moeten zijn op Nederlandse tv, zegt een woordvoerder van minister Arie Slob (Media) vrijdag in gesprek met NU.nl.

Net als de EK- en WK-wedstrijden van het Nederlands mannenelftal mogen die van het vrouwenelftal niet meer worden uitgezonden op betaalde zenders. De wedstrijden moeten via een open net in het basispakket worden uitgezonden of gratis via het internet te bekijken zijn.

De evenementenlijst wordt normaliter eens per acht jaar onder de loep genomen, maar "vanwege de goede prestaties van het Nederlandse dameselftal" is hier een uitzondering op gemaakt.

Ook heeft Slob besloten dat meer van de Paralympische Spelen moet worden uitgezonden op tv. De zomerspelen gaan van minimaal tien naar dertig minuten zendtijd per dag. De winterspelen krijgen een zendtijd van minimaal vijftien minuten per dag.

Op de evenementenlijst, een bijlage van de Mediawet, staan gebeurtenissen van "nationaal belang". Ook het Songfestival en het Prinsengrachtconcert zijn erop te vinden. Net als andere sportevenementen, zoals Wimbledon en Roland Garros.