Streamingdiensten breiden hun aanbod regelmatig uit. Naast Videoland en Netflix komen ook hun concurrenten met nieuwe films en series. Bekijk hieronder een overzicht van de releases op Ziggo, Pathé Thuis, Disney+ en Prime Video.

Ziggo

3 juni: De Prooi

Pierre Bokma won een Gouden Kalf voor zijn vertolking van Rijkman Groenink, de invloedrijke bankier die tot 2007 grote problemen bij ABN AMRO veroorzaakte. De Prooi is een driedelige miniserie die als een psychologisch drama laat zien hoe Groenink te werk ging.

6 juni: The Handmaid's Tale

Deze hitserie was eerst nog exclusief bij Videoland te zien, maar verschijnt nu ook op Ziggo. Het derde seizoen gaat op 6 juni van start. Elisabeth Moss speelt opnieuw Offred, een van de weinige vruchtbare vrouwen in het fundamentalistische Gilead. Het is een levensgevaarlijke plek ondanks haar waardevolle positie en Offred probeert onder de strenge regels te overleven. Intussen zoekt ze naar haar verloren dochter.

11 juni: Venom

Deze fantasyfilm over de aartsvijand van Spiderman was in 2018 een wereldwijd kassucces. Tom Hardy speelt een journalist die geïnfecteerd raakt met een buitenaards virus en vanaf dat moment moet leven met een gespleten persoonlijkheid: half mens, half monster. Het vervolg Venom: Let There Be Carnage zou oorspronkelijk dit najaar in de bioscoop verschijnen, maar die release is uitgesteld tot 2021. Venom is tevens te zien op Netflix.

15 juni: Betty

Deze nieuwe HBO-serie volgt een groep jonge vrouwen die in New York hun eigen skaterscollectief hebben. In het coming-of-ageverhaal laat Crystal Moselle haar jonge actrices min of meer zichzelf spelen. Betty is een spin-off van hun eerdere samenwerking Skate Kitchen. Die film is sinds donderdag te zien op verschillende Nederlandse VOD-platforms.

22 juni: Perry Mason

Deze nieuwe serie gaat over een strafrechtadvocaat (Matthew Rhys) die een zware zaak aanneemt in het snelgroeiende Los Angeles van 1931. Perry Mason is een remake van de gelijknamige advocatenserie uit 1957. Regisseur Timothy Van Patten, bekend van de historische misdaadserie Boardwalk Empire, heeft zes afleveringen gemaakt.

179 Tom Hardy vecht met innerlijke demon Venom in nieuwe trailer

Pathé Thuis

4 juni: Weathering With You

Deze Japanse animatiefilm gaat over Hodaka Morishima, een student die naar Tokio trekt om werk te zoeken. Hij vindt werk als journalist voor een bovennatuurlijk roddelblad en komt zo in contact met Hina Amano, een meisje dat schijnbaar het weer kan beïnvloeden. Heeft ze echt iets te maken met de vreemde weersverschijnselen? Weathering With You is gemaakt door Makoto Shinkai, bekend van Your Name (2016).

10 juni: Little Women

Deze boekverfilming van Greta Gerwig (Lady Bird) speelt zich af in de negentiende eeuw, waarin vier zussen worstelen met hun onafhankelijkheid en zoektocht naar liefde. Little Women werd eerder dit jaar genomineerd voor zes Oscars, waaronder die voor de beste actrice (Saoirse Ronan), beste bijrol (Florence Pugh) en beste film. Grote rollen zijn verder weggelegd voor Emma Watson, Meryl Streep en Timothée Chalamet.

120 Bekijk hier de trailer van Weathering With You

Disney+

12 juni: Artemis Fowl

Nadat de bioscooprelease van Artemis Fowl niet door kon gaan vanwege het coronavirus, komt deze avonturenfilm nu naar Disney+. De titelpersoon is de jongste telg uit een beroemde dievenfamilie, die zijn ontvoerde vader (Colin Farrell) moet zien te redden. Met hulp van zijn lijfwacht komt Artemis erachter dat hij de beschikking heeft over een arsenaal aan speciale wapens. Artemis Fowl is gebaseerd op de gelijknamige populaire boekenreeks.

26 juni: Into the Unknown: Making Frozen II

Met een wereldwijde opbrengst van ruim 1,4 miljard dollar (1,27 miljard euro) bleek Frozen II in 2019 nog succesvoller dan zijn voorganger. In juni verschijnt er op Disney+ een documentaireserie over het maakproces van de populaire animatiefilm.

140 Bekijk hier de trailer van Artemis Fowl

Amazon Prime Video

1 juni: Keeping up with the Kardashians

De jetsetlevens van de zussen Khloé, Kim, Kourtney, Kendall en Kylie worden sinds 2007 gevolgd en hebben inmiddels achttien seizoenen opgeleverd. Vanaf begin juni staan de eerste acht seizoenen van deze realityserie op Amazon Prime.

5 juni: Joker

Dit rauwe drama, over een clown die met mentale problemen kampt en door de maatschappij in de steek wordt gelaten, won in 2019 de ene na de andere prijs. Eerder dit jaar volgden er elf Oscar-nominaties, waarvan er twee werden verzilverd. Joaquin Phoenix viel in de prijzen voor zijn hoofdrol.

5 juni: El Presidente

El Presidente is een Amazon Original over het corruptieschandaal binnen wereldvoetbalbond FIFA in 2015. De dramaserie concentreert zich op Sergio Jadue, de voorzitter van de Chileense voetbalbond die de spil werd in een omkopingscomplot van 150 miljoen dollar.

145 Bekijk hier de trailer van Joker

Bekijk hier welke films en series in juni op Netflix verschijnen.