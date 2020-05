Roelof Hemmen maakt naar eigen zeggen een sprong in het diepe met zijn nieuwe baan bij Radio 538. De oud-presentator van het RTL Nieuws begint op 2 juni als nieuwslezer in de 538 Ochtendshow van Frank Dane.

"Het is een prachtige nieuwe klus. Iets wat ik nog nooit gedaan heb en waar ik nog nooit over gedroomd heb. Het voelt inderdaad als een sprong in het diepe, maar dat vind ik juist fantastisch", zegt de nieuwslezer, die in 2016 de televisie voor de radio verruilde, in gesprek met NU.nl.

Hemmen volgt bij Radio 538 Henk Blok op, die eerder deze maand aankondigde een sabbatical in te lassen om meer tijd door te brengen met zijn gezin. Blok lijdt aan sarcoïdose, een zeldzame ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in weefsels en organen. Hij keert in elk geval niet meer terug in het ochtendprogramma van Dane.

Voor Hemmen kwam het telefoontje van Radio 538 enkele maanden geleden onverwachts. "Ik was geen luisteraar van 538; ik luisterde vooral naar praatradio. Ik was daarom des te verbaasder dat ze bij mij uitkwamen. 'Wat moet je nou met mij?', heb ik ze ook gevraagd. Ze wilden me dolgraag hebben, omdat ik een lange ervaring in het nieuws heb."

'Het enthousiasme werkt aanstekelijk'

"Ik luister sindsdien elke ochtend naar het ochtendprogramma en toen ontdekte ik een nieuwe variant van een nieuwsprogramma. Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Je wordt vrolijk van de karakters die allemaal snel en scherp reageren, zonder dat het onaardig wordt."

"Het amuseert en informeert. Toen dacht ik: dat wil ik. Waarom niet? En daar komt nog bij: hoe vaak denk je dat 538 nog langskomt met de ochtendshow? Dit is de Major League."

Frank Dane is presentator van het ochtendprogramma van Radio 538, waarin Roelof Hemmen nieuwslezer wordt. (Foto: BrunoPress)

'Ik hoef niet de toon van sidekicks aan te slaan'

Hemmen, die van 2003 tot 2016 het RTL Nieuws presenteerde, zegt zijn serieuze toon niet aan te passen bij Radio 538. "Bij RTL probeerde ik altijd zo naturel mogelijk te zijn. Je hoefde geen stempel te zetten of je belangrijker voor te doen dan je bent; je bent gewoon een man die het nieuws vertelt, zo naturel mogelijk. Bij 538 ga ik dat ook doen. Misschien dat ik meer van mezelf meeneem."

"Frank Dane zocht juist naar iemand die verstand heeft van nieuws, niet naar een vervanger van sidekicks Jelte van der Goot, Jelmer Gussinklo en Hannelore Zwitserlood. Ieder heeft zijn rol. Ik hoef die toon niet aan te slaan. En zoals Henk het doet, zo kan ik het niet. Ik ben niet Henk."

Volgens Hemmen hebben alle partijen de intentie uitgesproken om voor meerdere jaren in deze samenstelling door te gaan met het ochtendprogramma van Dane. "Anders was ik er ook niet ingestapt. Hoe lang ik mij dit zie doen? Ik denk dat ik hier over een jaar of vijf nog eens over ga nadenken."

Hemmen stopt aan het einde van deze week na negen jaar als radiomaker bij BNR Nieuwsradio, waar hij onder meer presentator was van Big Five, een dagelijks interviewprogramma dat onlangs is genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Reissmicrofoon. Na de zomer maakt de 57-jarige Hemmen nog wel een nieuwe podcast voor BNR over de levensinvulling van vijftigers.