FOX Sports blijft de komende weken stadiongeluiden toevoegen aan de wedstrijden die zij uitzenden. De zender deed dit dinsdagavond voor het eerst, bij het Bundesliga-duel tussen Borussia Dortmund en Bayern München.

"Het is heel goed bevallen, ook voor de kijkers", vertelt een woordvoerder van de zender in gesprek met NU.nl. Uit een poll die FOX op sociale media deelde, bleek dat zo'n 80 procent van de kijkers erg enthousiast was over de toegevoegde geluiden, die sfeer moeten brengen aan de wedstrijden nu die worden gespeeld in een leeg stadion.

De zender besloot hiertoe toen Sky Deutschland afgelopen weekend positieve reacties kreeg nadat zij publieksgeluiden toevoegden aan een Bundesliga-wedstrijd.

Het Duitse mediabedrijf is zendgemachtigde van de Bundesliga-wedstrijden en produceert ze ook. "Zij geven ons de optie om ook gebruik te maken van het stadiongeluid", aldus de woordvoerder.

Ook aan de wedstrijd die woensdagavond wordt uitgezonden, tussen Fortuna Düsseldorf en Schalke 04, zal FOX Sports publieksgeluiden toevoegen.

"De komende weken blijven we dit doen. Als de reacties positief blijven en de kwaliteit van het aanbod goed is, zullen we dit uitbreiden."

De Bundesliga werd op 15 mei als eerste Europese voetbalcompetitie hervat sinds de uitbraak van het coronavirus medio maart. De laatste speelronde wordt op 27 juni afgewerkt. Koploper Bayern München, dat dinsdagavond met 0-1 won van Borussia Dortmund, stevent met nog zes wedstrijden te gaan af op de achtste landstitel op rij.