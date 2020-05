Literair journalist Arjan Peters is door de Volkskrant op non-actief gesteld na een intern onderzoek, zo meldt die krant dinsdagavond.

NRC schreef maandag al dat er al enkele maanden een onderzoek naar Peters zou lopen, omdat hij vrouwelijke schrijvers voorafgaand aan het schrijven van recensies zou benaderen.

Volgens NRC vormde een uitspraak van schrijfster Maartje Wortel in de Volkskrant de aanleiding voor het onderzoek. Wortel zei dat een bevriende schrijver een bericht had ontvangen van een recensent. De inhoud van dit bericht luidde volgens haar: "Ik ga je recenseren, zullen we morgen lunchen?"

De Volkskrant zegt geen verdere mededelingen te kunnen doen, omdat Peters en de krant "een arbeidsrechtelijk geschil hebben".