Chantal Janzen volgt Linda de Mol op als presentatrice van Oh, Wat Een Jaar!. Carlo Boszhard vervangt Jeroen van Koningsbrugge als teamcaptain in het spelprogramma.

De eerste twee seizoenen van Oh, Wat Een Jaar! werden in 2017 en 2018 uitgezonden. De presentatie was toen in handen van De Mol, die het programma bedacht. Toen de presentatrice in 2019 besloot over te stappen naar Talpa, kreeg ze te horen dat ze het programma niet mee mocht nemen.

RTL ging op zoek naar een nieuwe presentatrice en de keuze viel op Janzen. "Ik ben ontzettend blij dat Chantal 'ja' heeft gezegd toen ik haar vroeg om Oh, Wat Een Jaar! te presenteren. In dit sterke en vrolijke format komen al haar talenten tot hun recht: presenteren, zingen, dansen en acteren", zegt programmadirecteur Peter van der Vorst in een persbericht. Janzen zelf omschrijft de presentatieklus als "een logische stap" in haar carrière bij RTL 4.

In de show nemen twee teamcaptains het tegen elkaar op. Voorheen waren dit Van Koningsbrugge en Ruben Nicolai. Boszhard vervangt Van Koningsbrugge in het derde seizoen. Hij zegt zich erop te verheugen weer een programma met Janzen te maken en met Nicolai in de verkleedkist te duiken.

In de spelshow staat elke aflevering een jaar centraal. De teamcaptains werken samen met een bekende persoon die het betreffende jaar bewust heeft meegemaakt.