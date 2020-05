Netflix voegt niet alleen veel titels toe, er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

Binnenkort verdwijnt Spotlight van Netflix, de Oscar-winnende film over het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Ook klassiekers als The Remains of the Day met Anthony Hopkins en de comedy Robin Hood: Men in Tights worden verwijderd. Een andere bekende titel is This is It, de documentaire over de voorbereidingen van de laatste tournee van Michael Jackson. Bekijk hieronder het nieuwste overzicht.

26 mei:

De Smurfen 2

28 mei:

Forever Pure

Spotlight

29 mei

Girl, Interrupted

31 mei:

Betting on Zero

Burlesque: Heart of the Glitter Tribe

Confessions of a Brazilian Call Girl

Full House

Green Room

Hotel Beau Séjour

Imperium

Life, Animated

The Remains of the Day

The Rite

Robin Hood: Men in Tights

Shut In

Social Animals

This is It

Tucker: The Man and his Dream

Secrets of Highclere Castle

Secrets of the Tower of London

Secrets of her Majesty's Secret Service

USS Indianapolis: Men of Courage

1 juni:

Botched Up Bodies

Bringing Sexy Back

Cannabis

Court Justice

Ghost Town Gold

Horror Homes

Kitten Rescuers

License to Drill Louisiana

Mr. Selfridge

14 juni:

Modus



19 juni:

Penny Dreadful

The Vietnam War