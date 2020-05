Bij Cilly Dartell is in februari opnieuw longkanker vastgesteld, meldt ze dinsdag op Instagram. Volgens de presentatrice is het nog te vroeg om te zeggen of de behandeling aanslaat.

"In februari is geconstateerd dat ik weer longkanker heb en dit keer in een minder gunstig stadium", aldus Dartell. "Een gecombineerde chemo- en immuuntherapie werd het advies. De chemo/immuunbehandeling volg ik nu al een paar maanden maar het is nog te vroeg om te zeggen of het aanslaat of niet."

Volgens Dartell verloopt het traject niet altijd even makkelijk. "Ik ben in volle kracht de strijd aangegaan en zal dat blijven doen, maar ik moet wel bekennen dat het me niet altijd even makkelijk afgaat. Gelukkig is mijn man en steun en toeverlaat Jan bij me en dat is superfijn."

Dartell ondergaat de behandeling in Florida, waar ze woont. Door de coronacrisis was het voor de 62-jarige voormalige presentatrice van Hart van Nederland en Shownieuws niet mogelijk om te worden behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.

In 2016 werd bij Dartell ook longkanker vastgesteld. De presentatrice onthulde in 2013 dat ze COPD heeft, een ziekte die vaak leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid en veel hoesten.

Cilly Dartell licht haar diagnose longkanker toe. (Foto: Instagram/Cilly Dartell)